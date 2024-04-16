Неприятная, но к сожалению, актуальная тема… Долго не хотела писать про преждевременную недостаточность яичников и раннюю менопаузу, но в последнее время чаще сталкиваюсь с этой проблемой.
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Неприятная, но к сожалению, актуальная тема… Долго не хотела писать про преждевременную недостаточность яичников и раннюю менопаузу, но в последнее время чаще сталкиваюсь с этой проблемой.