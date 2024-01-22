В Вельском районе по вине пьяного водителя погиб пешеход

Авария произошла 21 января, в 03:15 напротив дома № 87 по улице Глазачева в селе БлаговещенскоеПресс-служба регионального управления ГИБДД сообщает, что за рулём автомобиля Mitsubishi был мужчина 1986 года рождения.
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