Путин и Лукашенко открыли мемориал в Гатчине: главные заявления лидеров России и Беларуси

В Гатчинском районе Ленинградской области 27 января президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны».
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