У каких знаков зодиака нет ангела-хранителя

Некоторые обходятся без таинственного защитникаМногие люди отмечают, что чувствуют рядом с собой присутствие божественной силы, которая помогает справиться с трудными ситуациями и спасает в тяжелую минуту.
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