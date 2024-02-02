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Зачем рассусоливать?

Рубрика  "Вынесено  из  комментариев".   Отличный  комментарий  Нины Б.   к  посту  Решение по Валиевой - оно ведь не только о спорте, хотя и о спорте тоже.

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