Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

В России предложили изменить внешний вид и порядок получения свидетельства о рождении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сопровождать документ фотографией ребенка и до получения паспорта трижды обновлять ее, сообщило РИА «Новости».
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