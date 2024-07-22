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Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

В России предложили изменить внешний вид и порядок получения свидетельства о рождении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сопровождать документ фотографией ребенка и до получения паспорта трижды обновлять ее, сообщило РИА «Новости».

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