Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает свое

Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает свое

Россия прирастала территориями во всех направлениях. Но если колонизация Сибири русскими переселенцами происходила во многом как естественный процесс движения испытывавшего земельный голод разраставшегося крестьянства, то южные регионы – Новороссию, Россия долго и целенаправленно завоёвывала.

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