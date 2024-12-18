Зеленский признал невозможность возврата Донбасса и Крыма военным путем Украина в настоящее время не располагает необходимыми ресурсами для возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса.
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Зеленский признал невозможность возврата Донбасса и Крыма военным путем Украина в настоящее время не располагает необходимыми ресурсами для возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса.
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