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Аргументы и Факты

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Глаза и уши НАТО сожжены у Киева: Зеленский подвел западных кураторов

Глаза и уши НАТО сожжены у Киева: Зеленский подвел западных кураторов

Киев и Киевская область пережили одну из самых интенсивных ночей за последнее время. В ночь на 11 сентября здесь прогремело минимум девять мощных взрывов.

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