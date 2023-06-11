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В сети появилось видео удара артиллерии по казармам ВСУ в Первомайском

В сети появилось видео удара артиллерии по казармам ВСУ в Первомайском

В сети появилось видео удара артиллерии по полевым казармам ВСУ на Донецком направлении дивизиона Южной группировки войск, где служат мобилизованные на Урале бойцы, сообщили журналисты РИА Новости 11 июня в своем Telegram-канале.

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