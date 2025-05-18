Особняки за помощь ВСУ: Сколько зарабатывают Наталия Арно, Владимир Кара-Мурза и другие «офисные боевики» Михаила Ходорковского

Как структуры Ходорковского* отчитались перед налоговой СШАВ начале этого года американский регулятор опубликовал финансовую отчётность некоммерческих организаций, освобождённых от налогов в США за 2023 год (скорость обнародования подобных документов там значительно отстаёт от России).