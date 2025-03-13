МВД России: обещания легких денег заставляют подростков помогать мошенникам

Российских подростков через интернет вовлекают в мошеннические схемы обещаниями легкого заработка. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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