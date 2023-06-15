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Путин: Россия подумывает отказаться от зерновой сделки из-за «мошенничества» Запада

Путин: Россия подумывает отказаться от зерновой сделки из-за «мошенничества» Запада

Президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность выхода из сделки по черноморскому зерну, потому что Запад обманул Москву, не выполнив ни одного из обещаний по доставке российских сельскохозяйственных товаров на мировые рынки.

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