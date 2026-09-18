Подростка из КБР осудили на семь лет за подготовку нападения на полицейского

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы подростка из Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в подготовке нападения на сотрудника полиции в июле 2025 года.
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