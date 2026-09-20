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Вышел на сцену в 100 лет, а заботилась о нём сирота, выросшая в их доме

Вышел на сцену в 100 лет, а заботилась о нём сирота, выросшая в их доме

21 сентября 1999 года зал Малого театра был переполнен: коллеги, руководители культуры и ученики разных лет пришли поздравить Николая Анненкова со столетием.

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