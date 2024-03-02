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Немецких пенсионеров, "путешествующих по всему миру", ТВ учит собирать бутылки

Немецких пенсионеров, "путешествующих по всему миру", ТВ учит собирать бутылки

Это фото - не из России. А из Германии, "первой экономики Европы". Помните тот самый козырь от тех, у кого "всё пропало" и "пора валить"? Ну, про то, что немецкие пенсионеры все поголовно по миру колесят, а наши в мусорных баках роются? Сегодня в очередной раз придётся разрушить их влажные мечты.

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Комментарии
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vagas Karlito
Похоже  что штаты совсем узурпировали  политиков  ЕС и отдельных стран!) Удивительно, как к власти в Европе приходят  такие персонажи,  как макрон шольц де ляйна итп!) Германия в современности и с ее рывком в машиностроении , а также в технологической сфере,-  без ресурсов ничего из себя не представляет! В конце 20  века представляла! А ныне  уже нет! Вот  америкосы обнулят долги  сделав доллар цифровым и  станет германия без России  третьесортной страной!
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