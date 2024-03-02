Немецких пенсионеров, "путешествующих по всему миру", ТВ учит собирать бутылки

vagas Karlito

Похоже что штаты совсем узурпировали политиков ЕС и отдельных стран!) Удивительно, как к власти в Европе приходят такие персонажи, как макрон шольц де ляйна итп!) Германия в современности и с ее рывком в машиностроении , а также в технологической сфере,- без ресурсов ничего из себя не представляет! В конце 20 века представляла! А ныне уже нет! Вот америкосы обнулят долги сделав доллар цифровым и станет германия без России третьесортной страной!