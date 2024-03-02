Это фото - не из России. А из Германии, "первой экономики Европы". Помните тот самый козырь от тех, у кого "всё пропало" и "пора валить"? Ну, про то, что немецкие пенсионеры все поголовно по миру колесят, а наши в мусорных баках роются? Сегодня в очередной раз придётся разрушить их влажные мечты.
Немецких пенсионеров, "путешествующих по всему миру", ТВ учит собирать бутылки
Комментарии
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vagas Karlito
Похоже что штаты совсем узурпировали политиков ЕС и отдельных стран!) Удивительно, как к власти в Европе приходят такие персонажи, как макрон шольц де ляйна итп!) Германия в современности и с ее рывком в машиностроении , а также в технологической сфере,- без ресурсов ничего из себя не представляет! В конце 20 века представляла! А ныне уже нет! Вот америкосы обнулят долги сделав доллар цифровым и станет германия без России третьесортной страной!
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2 час.
Светлана Коваленкова
И это хорошо! Фашисты!
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2 час.
Виктор Неизвестно
Какой бред
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1 час.
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