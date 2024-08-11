В Китае турист погиб при аварии на эскалаторе для осмотра водопада Дэтянь

Один человек погиб и еще 60 пострадали в туристическом центре, когда днем 10 августа отказало оборудование эскалатора «Ковер-самолет» для осмотра водопада Дэтянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщила China Daily.
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