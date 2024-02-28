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Песков: спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности Путина

Песков: спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности Путина

РИА Новости/Сергей Бобылев Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с публикацией издания Wired о попытках спецслужб США следить за президентом РФ Владимиром Путиным с помощью смартфонов его окружения.

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