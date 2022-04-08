Льюис Хэмилтон: «Пытаешься атаковать, проезжаешь хороший круг – и оказываешься в 1,2 секунды позади лидера. Это тяжело»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии. «Сейчас мы просто мало что можем сделать.

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