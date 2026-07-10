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Оганезов о предупреждениях на сайтах БК: «Баннеры будут малоэффективны без привязки к профилактике лудомании и пропаганде в СМИ»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов оценил возможную эффективность баннеров о рисках азартных игр на сайтах букмекеров.

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