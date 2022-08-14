Норвегия может окончательно «доконать» отказавшуюся от российского газа Европу

В этом году Норвегия, один из крупнейших в мире экспортеров природного газа, неожиданно столкнулась с энергетическим кризисом, который может серьезно повлиять на другие европейские государства, ранее резко ограничившие поставки российского газа.
В этом году Норвегия, один из крупнейших в мире экспортеров природного газа, неожиданно столкнулась с энергетическим кризисом, который может серьезно повлиять на другие европейские государства, ранее резко ограничившие поставки российского газа.
Свежие комментарии