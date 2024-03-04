В обнимку с любимым папой: фото Насти Заворотнюк тронуло фанатов до слез

История каждого популярного артиста начиналась с раннего детства. Творческие люди, как доказывает практика, горят желанием достичь своей мечты практически с рождения, но откуда у знаменитостей такая ярая любовь к съемкам и к славе? У каждой звезды скрывается своя история.