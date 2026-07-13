Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в канале на платформе MAX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии