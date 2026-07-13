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Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в канале на платформе MAX.

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