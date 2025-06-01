Кожевников о слухах про Никитина в ЦСКА: «В Москве не будут ждать 3 года. «Локомотив» дал ему спокойно работать, результат пришел потом»

Ранее сообщалось, что зарплата главного тренера «Локомотива» на новом месте составит 160 млн рублей. – Как восприняли слухи недели – о переходе Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА? – Уже говорил о том, что Никитин по делу стал тренером года.
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