Вирус, захвативший всю Россию: Симптомы. Лечение. Профилактика

В России участились случаи респираторной инфекции с сильной болью в горле.Симптомы С наступлением осени жители разных регионов России стали чаще жаловаться на респираторное заболевание, которое обычно протекает без заметного повышения температуры.
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