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Иркутск Сегодня

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Осенью в Иркутске продолжают ремонтировать дороги

В Иркутске дорожные службы продолжают кампанию по обновлению уличной сети. Чтобы не создавать многочасовые пробки, самую шумную часть процесса — снятие старого асфальта и обработку основания битумом — проводят в ночное время.

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