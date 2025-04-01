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Царьград

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Россия формирует новую архитектуру безопасности с партнерами Евразии

Россия формирует новую архитектуру безопасности с партнерами Евразии

Мария Захарова сообщила о планах России создать новую систему безопасности в Евразии. Взаимодействие с БРИКС, СНГ и другими партнерами сосредоточено на укреплении политической и военной кооперации.

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