Пожилая учительница в Австралии лишилась лицензии из-за секса с учеником

В Австралии спустя 40 лет вскрылась постыдная правда об уважаемой преподавательнице частной школы. В начале карьеры женщина соблазнила одного ученика и едва не занялась сексом с другим, сообщил The New Zealand Herald.
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