Путин уверен, что союзники Киева отберут у Украины западные регионы Так называемая Украина потеряет не только восточные, но и западные зем.
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Путин уверен, что союзники Киева отберут у Украины западные регионы Так называемая Украина потеряет не только восточные, но и западные зем.
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