Air Jordan 12 «Obsidian» от Nike возвращаются спустя 15 лет: первые фото и дата выхода

Jordan Brand готовит возвращение одной из оригинальных расцветок Air Jordan 12. Модель «Obsidian», впервые выпущенная в 1997 году, появится в продаже в январе 2027-го — впервые за 15 лет.
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