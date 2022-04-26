Сотрудники и ветераны МВД рассказали о героях войны школьникам в Лесозаводском округе Приморского края

В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения член Общественного совета при МО МВД России «Лесозаводский», ветеран МВД полковник милиции в отставке Дмитрий Бурлачук и майор внутренней службы Лиана Мельничук посетили среднюю общеобразовательную школу села Иннокентьевка и провели для школьников «Урок мужества».
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