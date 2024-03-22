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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудник полиции в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» встретилась с учащимися автотранспортного колледжа

В Оренбургской области сотрудник полиции в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» встретилась с учащимися автотранспортного колледжа

При содействии члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», заведующий отделом профилактики наркологических расстройств ГАУЗ «ООКНД» Анны Пьянковой на базе ГАПОУ "ОАТК им.

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