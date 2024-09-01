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«Московская A Capella»: танцы и песни артистов из Анголы у метро Алма-Атинская

«Московская A Capella»: танцы и песни артистов из Анголы у метро Алма-Атинская

В фестивале принимают участие гости из Китая, Индонезии, Кубы и других странОткрытый международный вокальный фестиваль «Московская A Cappella» проходит в столице до 1 сентября включительно.

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