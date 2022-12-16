«Столько гадостей!» Буланова рассказала о травле ее молодого жениха из-за свадьбы

Певица оказалась в непростой ситуации. Татьяна Буланова и Валерий Руднев Личный архив На днях стало известно, что 53-летняя Татьяна Буланова получила предложение руки и сердца от своего молодого возлюбленного и собирается выйти за него замуж.
Певица оказалась в непростой ситуации. Татьяна Буланова и Валерий Руднев Личный архив На днях стало известно, что 53-летняя Татьяна Буланова получила предложение руки и сердца от своего молодого возлюбленного и собирается выйти за него замуж.
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