«США – импотенты. Их дедушка тоже»: Мосийчук жестко прошелся по американцам

США проводят слишком хитрую политику, загребая жар на Украине чужими руками. Недавние заявления по итогам саммита «Большой семерки» показали, что США перекладывают груз ответственности за Украину на европейских партнеров.
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