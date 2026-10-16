На этой неделе исполнилось бы 18 лет со дня венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. В эту памятную дату фигурист приехал на Троекуровское кладбище, где похоронена его супруга, и возложил на ее могилу свежие цветы.
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