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В Арти онкопациентов перестали принимать на химиотерапию

В Арти онкопациентов перестали принимать на химиотерапию

В поселке Арти Свердловской области перестали проводить химиотерапию для онкологических пациентов. Причиной стали новые федеральные требования, согласно которым такие процедуры должны проходить только в центрах амбулаторной онкологической помощи.

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