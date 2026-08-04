В Арти онкопациентов перестали принимать на химиотерапию

В поселке Арти Свердловской области перестали проводить химиотерапию для онкологических пациентов. Причиной стали новые федеральные требования, согласно которым такие процедуры должны проходить только в центрах амбулаторной онкологической помощи.
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