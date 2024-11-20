❗️Во время пожара в севастопольском МКД также пострадала женщина Сейчас она госпитализирована. В МЧС города уточнили, что всего из горящего дома было эвакуировано 25 человек.
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❗️Во время пожара в севастопольском МКД также пострадала женщина Сейчас она госпитализирована. В МЧС города уточнили, что всего из горящего дома было эвакуировано 25 человек.