Симоньян: коллеги по RT от души посмеялись над санкциями Киева

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своём Telegram-канале новые санкции, введённые Украиной в отношении сотрудников российских СМИ, включая RT и агентство Sputnik.
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