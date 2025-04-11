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Симоньян: коллеги по RT от души посмеялись над санкциями Киева

Симоньян: коллеги по RT от души посмеялись над санкциями Киева

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своём Telegram-канале новые санкции, введённые Украиной в отношении сотрудников российских СМИ, включая RT и агентство Sputnik.

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