МО показало кадры боевой работы экипажей ударных Ка-52 на Украине

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. "Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружение по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ", - говорится в сообщении.