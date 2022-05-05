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МО показало кадры боевой работы экипажей ударных Ка-52 на Украине

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. "Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружение  по выявленному пункту управления и опорному пункту  ВСУ", - говорится в сообщении.

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