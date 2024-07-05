Уничтожение 203-мм САУ 2С7 "Пион" (Малка) и поражение 155-мм колесной САУ "Богдана" украинской армии в Харьковской области.
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Уничтожение 203-мм САУ 2С7 "Пион" (Малка) и поражение 155-мм колесной САУ "Богдана" украинской армии в Харьковской области.
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