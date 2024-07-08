Магнитная буря накроет Барнаул днем 8 июля

С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла В Барнауле днем 8 июля ожидаются незначительные геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.
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