Владимир Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии в небе явкой с повинной. Президент Украины предложил прекратить удары по гражданской инфраструктуре на 30 дней, что, по мнению Рогова, подтверждает действия Киевом по нанесению ущерба регионам России.
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