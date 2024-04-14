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Удар иранских сил: Израиль атаковали около 200 ударных беспилотников и почти 150 ракет

Удар иранских сил: Израиль атаковали около 200 ударных беспилотников и почти 150 ракет

Тегеран обосновал свои действия правом на самооборону, прописанном Уставом ООН.Иран минувшей ночью атаковал израильскую территорию, запустив 185 беспилотников ударного типа и около 150 ракет различного класса.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Сейчас в ООН начнется штатовско-израильский пердеж по поводу неправомерной атаки Ирана. Проходили уже подобное с Югославией, Ираком и Сирией. Самолетик 11 сентября почему то не долетел до Пентагона хотя другие &quot;успешно врезались&quot; в обе башни, которые сложились уж больно правильно, как положено при контролируемом сносе......................... На мысли не наводит?
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