Удар иранских сил: Израиль атаковали около 200 ударных беспилотников и почти 150 ракет

Тегеран обосновал свои действия правом на самооборону, прописанном Уставом ООН.Иран минувшей ночью атаковал израильскую территорию, запустив 185 беспилотников ударного типа и около 150 ракет различного класса.
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