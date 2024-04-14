Удар иранских сил: Израиль атаковали около 200 ударных беспилотников и почти 150 ракет

Дмитрий Гурин

Сейчас в ООН начнется штатовско-израильский пердеж по поводу неправомерной атаки Ирана. Проходили уже подобное с Югославией, Ираком и Сирией. Самолетик 11 сентября почему то не долетел до Пентагона хотя другие "успешно врезались" в обе башни, которые сложились уж больно правильно, как положено при контролируемом сносе......................... На мысли не наводит?