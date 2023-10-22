Власти могут создать ресурс для разработчиков программ на основе нейросетей

“Ъ” ознакомился с решением совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации от 12 октября. Из него следует, что Минцифры в рамках обновления Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года рекомендовано создать государственную платформу развития ИИ, где разработчики смогут получить доступ к вычислительной инфраструктуре и данным.