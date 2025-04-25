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Маскерано о 0:2 с «Ванкувером» в 1/2 Кубка чемпионов КОНКАКАФ: «Интер Майами» постарается отыграться. Нам нечего терять»

«Интер Майами» проиграл в гостях канадцам в первом матче 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. «Нам нечего терять.

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