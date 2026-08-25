Боец "Востока" Панча рассказал о зачистке более 20 бетонных бункеров ВСУ в Долинке

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики зачистили в Долинке в Запорожской области более 20 бетонных бункеров ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Панча.
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