НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Боец "Востока" Панча рассказал о зачистке более 20 бетонных бункеров ВСУ в Долинке

Боец "Востока" Панча рассказал о зачистке более 20 бетонных бункеров ВСУ в Долинке

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики зачистили в Долинке в Запорожской области более 20 бетонных бункеров ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Панча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии