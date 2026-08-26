Wildberries может отобрать аудиторию у MAX

Мессенджер WB Chat от Wildberries стал доступен всем пользователям: в приложении уже работают личные чаты, группы и каналы, аудиозвонки, голосовые сообщения с расшифровкой, реакции, поиск и передача файлов.
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