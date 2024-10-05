Украинские Т-64БВ обр. 2017 года и Challenger 2 с антидроновыми козырьками в Курской области.
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Украинские Т-64БВ обр. 2017 года и Challenger 2 с антидроновыми козырьками в Курской области.
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