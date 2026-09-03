Более 60 семей Ямала направили остатки маткапитала на подготовку к школе

Остатки материнского капитала на подготовку к школе в 2026 году направили 64 ямальских семьи. О том, как получить выплату, напомнили в Отделении Соцфонда по ЯНАО.
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